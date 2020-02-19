Калужская скорая помощь приняла больше 120 тысяч вызовов за год

Диспетчеры скорой помощи за прошедший год приняли более 123 тысяч вызовов, из которых почти 50% случаев оказались экстренными.

Об этом сообщила главврач регионального центра скорой помощи и медицины катастроф в среду, 19 февраля.

Министр здравоохранения выразил надежду, что в этом году удастся закончить ремонт в помещении на улице Максима Горького в Калуге.

Там планируют разместить единую диспетчерскую службу скорой, отделение госпитализации, а для персонала оборудовать комфортные рабочие места.

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.