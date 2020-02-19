Саперы обезвредили два боеприпаса времен войны

А в полутора километрах от деревни Ново-Дяглево в Куйбышевском районе обнаружили минометную мину 120 мм.

Артиллерийский снаряд 150 мм. был найден в Ульяновском районе в лесном массиве в одном километре от деревни Жильково.

В понедельник, 17 февраля, саперы оперативной группы разминирования ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба МЧС.

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