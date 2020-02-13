Малоярославецкий коммерсант попался на продаже нелегальных сигарет

В полицию Малоярославецкого района поступила информация, что на местном рынке в специализированном магазине торгуют нелегальными сигаретами.

Силовики выехали на проверку и обнаружили в торговой точке 2 594 пачек с табачными изделиями без акцизных марок.

Продукцию изъяли.

По данному факту проводится полицейская проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 13 февраля.

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