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Самарские зеки обманули калужских пенсионеров

Опубликовано: 12.02.2020 14:59 0 170
Самарские зеки обманули калужских пенсионеров

Сразу несколько пожилых калужан стали жертвами мошенников, рассказали в областном УМВД.

Все преступления были совершены идентичным способом: на телефоны потерпевших поступали междугородние звонки и незнакомцы, меняя голоса и представляясь сотрудниками различных правоохранительных органов, сообщали, собеседникам, что их родственники совершили ДТП или преступления.

Мошенники предлагали решить проблему за вознаграждение.

Обманутые калужане передавали свои сбережения, общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Самарской области.

Сейчас они под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.

Опубликовано: 12.02.2020 14:59 0 170
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