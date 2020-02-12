Главы администраций оштрафованы за плохие очистные

Прокуратура Ферзиковского района проверила очистные сооружения района и выявила ряд нарушений.
Установлено, что администрацией СП «Октябрьский сельсовет» эксплуатируются очистные сооружения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В результате сточные воды сбрасываются на верхний слой почвы.
Администрация деревни Бронцы сбрасывает сточные воды в реку Комолу без разрешения.
Бездействие органов местного самоуправления влечет нарушение качества плодородного слоя почвы, рассказали в областной прокуратуре.
Решением суда на администрации поселений возложили привести в надлежащее состояние очистные сооружения.
Главы привлечены к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 40 тысяч рублей.
Фото: pxhere.com.
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