Главы администраций оштрафованы за плохие очистные

Главы привлечены к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 40 тысяч рублей.

Решением суда на администрации поселений возложили привести в надлежащее состояние очистные сооружения.

Администрация деревни Бронцы сбрасывает сточные воды в реку Комолу без разрешения.

Установлено, что администрацией СП «Октябрьский сельсовет» эксплуатируются очистные сооружения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В результате сточные воды сбрасываются на верхний слой почвы.

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