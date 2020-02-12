Обнинцы заняли призовые места на турнире в Иваново

Спортсменов к соревнованиям готовил тренер Малинкин Александр Федорович, сообщили на сайте спортшколы.

Приз за волю к победе получила Рогова Алёна.

В состязаниях приняло участие более 300 человек из Центрального Федерального округа России.

Воспитанники обнинской спортшколы «Держава» успешно выступили на межрегиональном турнир по КУДО, который прошел в минувшие выходные в Иваново.

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