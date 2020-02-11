Виновник аварии задолжал пострадавшей компенсацию в 400 тысяч

Житель Тарусского района был признан виновником аварии, в которой женщина получила тяжкий вред здоровью.

Суд обязал мужчину выплатить пострадавшей 400 тысяч морального вреда.

Должник проигнорировал добровольные сроки выплат, после чего приставы приступили к принудительным мерам взыскания, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 11 февраля.

Сотрудники арестовали банковские счета гражданина, выяснили, что тот работает в одном из элитных отелей региона и направили в бухгалтерию организации исполнительный лист.

После принятых мер нарушитель выплатил всю сумму долга.

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