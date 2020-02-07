Подвыпившие друзья убили знакомого, заподозрив его в краже

Людиновский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые в ссоре убили своего приятеля.

Молодые люди 28 и 25 распивали алкоголь со своим знакомым, захмелевшие друзья заподозрили компаньона в краже кредитки.

Подельники избили товарища различными предметами, которые были в комнате, после чего один из них ударил мужчину ножом, от чего тот скончался.

Одному из преступников дали 12 лет за убийство с учетом имеющегося в его действиях рецидива преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 7 февраля.

Его подельнику дали 4 года за причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Фото: Pixabay.com