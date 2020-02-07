Свинина и сыр подросли в цене за неделю

Калужские чиновники на очередном совещании обсудили, как изменились цены в магазинах за прошедшую неделю.

Увеличились цены на свинину – на 1,5%, сыр – на 1,7%. Зато куриное мясо снизилось в стоимости на 1,8%.

Среди плодоовощной продукции подорожали виноград – на 4,7%, перец сладкий свежий – на 4,9%, огурцы свежие – на 4,8%.

По данным статистики в Калуге минимальные цены на рыбу мороженую неразделанную, молоко пастеризованное, чай черный, сообщила пресс-служба Правительства в пятницу, 7 февраля.

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