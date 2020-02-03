Бывшему поисковику светит 4 года за присвоенные патроны

52-летний житель Барятинского района в 2003 году был членом поискового отряда, занимающегося раскопками предметов времен Великой отечественной войны.

По мнению силовиков, в этой время мужчина незаконно присвоил себе найденные 93 патрона от различного вида оружия.

Опасные находки правонарушитель хранил у себя дома до декабря 2019 года.

Согласно заключению баллистической экспертизы 54 патрона признаны пригодными для стрельбы.

Мужчине грозит до 4 лет за незаконное приобретение боеприпасов, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 3 февраля.

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