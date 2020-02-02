Обиженная дама порезала спящего возлюбленного

39-летний житель Малоярославецкого района выпивал у себя дома со своей сожительницей.
Когда мужчина ушел спать, дама продолжила выпивать в одиночестве.
Через некоторое время женщина подошла к спящему возлюбленному и несколько раз ударила его кухонным ножом в спину.
Потерпевшему удалось выбежать на улицу и вызвать медиков, которые оповестили полицию.
Прибывшим стражам порядка гражданка пояснила, что возлюбленные во время застолья поссорились и от обиды женщина порезала своего сожителя.
Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 2 февраля.
Фото: Pixabay.com
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