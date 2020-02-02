Обиженная дама порезала спящего возлюбленного

39-летний житель Малоярославецкого района выпивал у себя дома со своей сожительницей.

Когда мужчина ушел спать, дама продолжила выпивать в одиночестве.

Через некоторое время женщина подошла к спящему возлюбленному и несколько раз ударила его кухонным ножом в спину.

Потерпевшему удалось выбежать на улицу и вызвать медиков, которые оповестили полицию.

Прибывшим стражам порядка гражданка пояснила, что возлюбленные во время застолья поссорились и от обиды женщина порезала своего сожителя.

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 2 февраля.

Фото: Pixabay.com