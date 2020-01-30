Житель Малоярославца нарвался на мошенников

Житель Малоярославецкого района стал жертвой мошенников.
Как рассказали в областном УМВД, мужчина оформил на одном из сайтов заявку на получение кредита в размере 450 тысяч рублей.
Позже ему позвонили, якобы из банка, и предложили доставить всю сумму с помощью курьера. Одна эта услуга стоила еще 11 тысяч, которые мужчина поспешил перевести в отделении местного банка.
Сотрудники банка отговаривали от опрометчивого шага, но мужчина был непреклонен.
Позже гражданин решил проверить, существует ли такая кредитная организация, и не нашел ее в реестре банков.
Расследование продолжается.
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