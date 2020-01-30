Инспекторы спасли тонувшего

Два автоинспектора из Кировского района дежурили возле плотины на озере «Нижнее», когда услышали крики о помощи.

О ЧП они сообщили в дежурную часть полиции и спецслужбы, а сами поддерживали мужчину морально.

Как оказалось, местный житель, молодой мужчина, перевалился через металлические ограждения и упал в воду. Самостоятельно выбраться уже не было сил.

Сотрудники МЧС достали мужчину из воды и отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Фото: УМВД России по Калужской области.