Учащихся техникума протестировали на пригодность к службе в полиции

Сотрудники полиции провели мероприятие «Профессия для сильных» в Людиновском индустриальном техникуме, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.

Молодым людям рассказали о преимуществах службы в полиции, о требованиях при поступлении на службу.

Кроме того, ребятам предложили пройти ассоциативный тест, который помогает выявить у кандидатов важные профессиональные качества.

Интерпретация ответов теста вызвала у студентов бурное обсуждение.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.