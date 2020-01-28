Труп лошади нашли на улице в Калуге

В понедельник, 27 января, в калужскую городскую станцию по борьбе с болезнями поступило сообщение, что на улице Ермоловской лежит труп лошади.

Специалисты прибыли на место и взяли пробы, чтобы исключить заболевание животного сибирской язвой, сообщила пресс-служба ведомства.

Администрация города организовала утилизацию останков, согласно требованиям ветеринарного законодательства.

В полицию подали заявление для установления личности владельца животного.

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