В калужском кафе продавали спиртное из-под полы

В полицию Калуги поступила информация, что в одном из кафе города торгуют спиртным без соответствующей лицензии.
Оперативники отправились по названному адресу и провели проверку, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.
В помещении обнаружили 66 наименований алкогольной продукции, общим объемом около 100 литров.
Продукцию изъяли и возбудили дело об административном правонарушении.
Фото: Pixabay.com
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