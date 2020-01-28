В калужском кафе продавали спиртное из-под полы

Продукцию изъяли и возбудили дело об административном правонарушении.

В помещении обнаружили 66 наименований алкогольной продукции, общим объемом около 100 литров.

Оперативники отправились по названному адресу и провели проверку, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.

В полицию Калуги поступила информация, что в одном из кафе города торгуют спиртным без соответствующей лицензии.

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