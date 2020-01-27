В наукограде началась установка новых лифтов

В Обнинске началась замена старых лифтов на новые.

В этом году их заменят в двенадцати многоэтажках на улицах Аксенова, Белкинской, Гагарина, Калужской, проспектах Маркса, Ленина и на улице Энгельса.



Заменить лифты подрядчик должен за 60 календарных дней с даты подписания акта об открытии многоквартирного дома для проведения капремонта. Прежде этот срок составлял 3 месяца.



Работы проводятся за счет взносов собственников на капитальный ремонт, сообщили в администрации наукограда.

Фото: администрация Обнинска.