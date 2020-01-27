Должника разыскали в Беларуси

Калужские судебные приставы при поддержке коллег из республики Беларусь разыскали должника и взыскали с него уголовный штраф за использование поддельных водительских прав в размере 35 тысяч рублей.

Долгое время после возбуждения исполнительного производства судебный пристав не мог выяснить местонахождение мужчины, который задолжал 35 тысяч.

Когда правоохоранители установили, что мужчина находится в Беларуси, калужские судебные приставы направили в союзное государство поручение об оказании содействия в его розыске.

Должник выплатил всю сумму.