Калужане обошли российских спортсменов на Кубке по полиатлону

В Калуге разыграли награды 1 этапа Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине 4-борье с бегом и в первенстве ЦФО, Северо-Западного федерального округа и Приволжского федерального округа среди мальчиков и девочек , юношей и девушек.

В общекомандном зачете по итогам 1 этапа Кубка России победу одержала команда Калужской области, а среди спортивных клубов - ГБУ КО «СШОР «Многоборец», сообщили в областном Минспорта.

В личном первенстве лучшим стал калужанин -мастер спорта России международного класса Егор Овсянкин. Его товарищи по команде Дмитрий Юдин и Андрей Харланов, соответственно, на втором и третьем местах.

Фото: Антона Забродского.