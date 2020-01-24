Прокуроры призвали к порядку директора школы

Жительница Хвастовичского района письменно обратилась к директору школы по вопросу приобретения дополнительных методических материалов.
Ответ женщина не получила и отправилась в прокуратуру.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 января.
В результате родительнице дан письменный ответ, директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области
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