Прокуроры призвали к порядку директора школы

В результате родительнице дан письменный ответ, директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 января.

Ответ женщина не получила и отправилась в прокуратуру.

Жительница Хвастовичского района письменно обратилась к директору школы по вопросу приобретения дополнительных методических материалов.

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