Чужая карта помогла отовариться двум мужчинам

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию, когда стал получать смс о том, что с его банковской карты несколько раз оплатили покупку товаров.

Как сообщили в областном УМВД, мужчина потерял банковскую карту, а кто-то нашел и решил отовариться за чужой счет.

Полицейские установили подозреваемых в мошенничестве: это два местных жителя, которые совершали покупки бесконтактным способом.

Они уже пообещали возместить причиненный ущерб-три тысячи рублей.

Фото: pxhere.com.