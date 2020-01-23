Чужая карта помогла отовариться двум мужчинам

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию, когда стал получать смс о том, что с его банковской карты несколько раз оплатили покупку товаров.
Как сообщили в областном УМВД, мужчина потерял банковскую карту, а кто-то нашел и решил отовариться за чужой счет.
Полицейские установили подозреваемых в мошенничестве: это два местных жителя, которые совершали покупки бесконтактным способом.
Они уже пообещали возместить причиненный ущерб-три тысячи рублей.
Фото: pxhere.com.
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