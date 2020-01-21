Орнитологи посчитали водоплавающих

Орнитологи и любители птиц приняли участие в учете зимующих водоплавающих птиц- в акции «Серая шейка».

Впервые в этом году участие сотрудников нац.парка «Угра» в акции было столь масштабным – наблюдения были проведены на 7 маршрутах общей протяженностью более 25 километров по рекам Угре и Жиздре, а в списки учтенных водоплавающих попали 232 кряквы, 6 гоголей и 1 лебедь-шипун.

Фото: национальный парк «Угра».