Специалисты не рекомендуют купаться в Протве

Качество воды в Протве и в других обнинских прудах проверили специалисты лабораторного центра «Центра гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России».

По микробиологическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям для купания и отдыха.

По данным лаборатории качество воды в родниках за стадионом «Труд», в районе городского пляжа, в районе Красной горки также не соответствует санитарным правилам.

Не рекомендуется запасаться водой из Протвы и купаться в ней во время Крещения.

Фото: администрация Обнинска.