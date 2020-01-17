Специалисты не рекомендуют купаться в Протве

Качество воды в Протве и в других обнинских прудах проверили специалисты лабораторного центра «Центра гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России».
По микробиологическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям для купания и отдыха.
По данным лаборатории качество воды в родниках за стадионом «Труд», в районе городского пляжа, в районе Красной горки также не соответствует санитарным правилам.
Не рекомендуется запасаться водой из Протвы и купаться в ней во время Крещения.
Фото: администрация Обнинска.
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