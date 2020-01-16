Тарусская прокуратура добилась блокировки сайтов интим-услуг

Суд удовлетворил исковые требования, необходимую для блокировки сайтов информацию направили в Управление Роскомнадзора.

Прокурор обратился в суд с требованием признать эту информацию запрещенной, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 января.

Прокуратура Тарусского района нашла интернет-сайты, носящие порнографический характер, с предложениями приобрести за денежное вознаграждение сексуальные услуги в Тарусе.

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