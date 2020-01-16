Тарусская прокуратура добилась блокировки сайтов интим-услуг

Прокуратура Тарусского района нашла интернет-сайты, носящие порнографический характер, с предложениями приобрести за денежное вознаграждение сексуальные услуги в Тарусе.
Прокурор обратился в суд с требованием признать эту информацию запрещенной, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 января.
Суд удовлетворил исковые требования, необходимую для блокировки сайтов информацию направили в Управление Роскомнадзора.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!