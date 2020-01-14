Областной комитет ветеринарии оштрафовали на 90 тысяч

Россельхознадзор по Калужской области признал областной комитет ветеринарии виновным в нарушениях, допущенных при установлении ограничительных мер при выявлении заболеваний лейкозом крупного рогатого скота.
Учреждению был назначен штраф в 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 14 января.
Данное решение было обжаловано сначала в районном суде, а затем в областном.
Оба раза судьи оставляли административный штраф без изменений.
Фото: Pixabay.com
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