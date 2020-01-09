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Калужанам предлагают сдать кровь

Опубликовано: 09.01.2020 11:04 0 181
Калужанам предлагают сдать кровь

17 января с 8.30 до 12.00 Областной молодежный центр проведет традиционную донорскую акцию «Поделись жизнью».

Мобильная бригада специалистов Калужской областной станции переливания крови готова принять всех желающих сдать кровь. Сотрудники станции привезут все необходимое оборудование.

Процедура забора крови займет всего полчаса. Каждый студент-донор сразу после сдачи крови получит денежную компенсацию в размере 1055 рубля и справку-освобождение от занятий на два дня. Работающему гражданину выдадут 935 рубля и освобождение от работы на два дня.

Всем, кто принял решение стать донором, необходимо взять с собой паспорт, студентам – и паспорт, и студенческий билет. Донор должен не менее года иметь прописку в Калуге или Калужской области.

Фото: областной молодежный центр.

Опубликовано: 09.01.2020 11:04 0 181
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