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Наркоторговца приговорили к 15 годам строгача

Опубликовано: 30.12.2019 15:16 1 127
Наркоторговца приговорили к 15 годам строгача

 

Калужский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В суде установлено, что в сентябре 2015 года злоумышленник вступил в сговор с соучастниками, которые хранили и расфасовывали наркотики в гараже в Московской области, а позже продавали в Калуге.

Во время обыска оперативники изъяли больше 5  килограммов дури.

Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск, однако был задержан.

Суд приговорил наркодилера к 15 огодам колонии строгого режима.

 

Опубликовано: 30.12.2019 15:16 1 127
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