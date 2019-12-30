Наркоторговца приговорили к 15 годам строгача

Калужский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В суде установлено, что в сентябре 2015 года злоумышленник вступил в сговор с соучастниками, которые хранили и расфасовывали наркотики в гараже в Московской области, а позже продавали в Калуге.

Во время обыска оперативники изъяли больше 5 килограммов дури.

Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск, однако был задержан.

Суд приговорил наркодилера к 15 огодам колонии строгого режима.