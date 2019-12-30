Обнинская шахматистка улучшила собственный результат

В Москве завершился Чемпионат мира по быстрым шахматам среди женщин. Достойно в турнире выступила воспитанница отделения шахмат СШОР «Квант» мастер ФИДЕ Анна Афонасьева, сообщает администрация наукограда.

Набрав 6,5 очков из 12 возможных, спортсменка из Обнинска финишировала в верхней части турнирной таблицы, при этом сыграв во всех партиях с обладателями высших шахматных званий и прибавив к своему Международному рейтингу более 80 единиц.

Фото: pxhere.com.