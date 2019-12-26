Юные легкоатлеты соревновались в Калуге

В Калуге прошли открытые областные соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России Олеси Зыкиной.
В состязаниях приняли участие воспитанники спортивных школ Калуги, Калужской области и Подмосковья.
Спортсмены СШОР «Квант» заняли в турнире призовые места, сообщили на сайте учреждения.
Данила Черепахин завоевал «золото», Андрей Андрюшенков – «серебро».
Подготовили юных призеров Александр Кузнецов и Марина Оганесян.
Фото: СШОР «Квант».
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