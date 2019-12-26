Юные легкоатлеты соревновались в Калуге

Спортсмены СШОР «Квант» заняли в турнире призовые места, сообщили на сайте учреждения.

В состязаниях приняли участие воспитанники спортивных школ Калуги, Калужской области и Подмосковья.

В Калуге прошли открытые областные соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России Олеси Зыкиной.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!