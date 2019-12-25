Калужан призывают внимательнее выбирать черную икру

Областной Россельхознадзор получил срочную информацию об обнаружении небезопасной черной икры.

При лабораторном исследовании в продукции выявили плесень, бактерии группы кишечных палочек (БГКП), сорбиновую кислоту, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 25 декабря.

Данные пробы были отобраны на предприятии ИП Татаева Е.А.(г. Москва, пл. Трубная, д. 2), производителем является ООО «Русская черная икра», (г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40А, пом. 2Н, ком. 2).

В этой связи, сотрудники Управления призывают калужан быть предельно внимательными при покупке икры осетровых видов рыб.

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