Интернет-мошенника задержали в Малоярославце

Ранее судимый 27-летний житель Малоярославца подозревается в пяти случаях хищений денег с чужих банковских карт, сообщила пресс-служба МВД в среду, 25 декабря.

По версии следователей, молодой человек находил на популярном сайте купли-продажи подходящие объявления от продавцов, проживающих в отдаленном северном регионе.

Злоумышленник звонил потенциальным жертвам и обманом узнавал у них конфиденциальные данные банковских карт, после чего «уводил» со счета деньги.

Общая сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело, правонарушитель уже дал признательные показания.

Фото: Pixabay.com.