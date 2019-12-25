Интернет-мошенника задержали в Малоярославце

Ранее судимый 27-летний житель Малоярославца подозревается в пяти случаях хищений денег с чужих банковских карт, сообщила пресс-служба МВД в среду, 25 декабря.
По версии следователей, молодой человек находил на популярном сайте купли-продажи подходящие объявления от продавцов, проживающих в отдаленном северном регионе.
Злоумышленник звонил потенциальным жертвам и обманом узнавал у них конфиденциальные данные банковских карт, после чего «уводил» со счета деньги.
Общая сумма причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело, правонарушитель уже дал признательные показания.
Фото: Pixabay.com.
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