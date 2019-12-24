Дополнительная электричка из Москвы привезет калужан на Новый год

В ЦППК опубликовали измененный график движения поездов в новогодние и праздничные дни.

Режим движения поездов:

30, 31 декабря — по расписанию пятницы,

С 1 по 6 января — по расписанию субботы;

7, 8 января — по расписанию воскресенья.

В праздничные новогодние дни по ряду направлений введены дополнительные поезда. 31 декабря дополнительная электричка из Москвы в Калугу отправится в 14.38 с Киевского вокзала.



В новогоднюю и рождественскую ночь поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше. Для этого в расписание некоторых пригородных поездов внесены изменения.



Опубликовано: 24.12.2019 16:48 187