Дополнительная электричка из Москвы привезет калужан на Новый год

В ЦППК опубликовали измененный график движения поездов в новогодние и праздничные дни.
Режим движения поездов:
30, 31 декабря — по расписанию пятницы,
С 1 по 6 января — по расписанию субботы;
7, 8 января — по расписанию воскресенья.
В праздничные новогодние дни по ряду направлений введены дополнительные поезда. 31 декабря дополнительная электричка из Москвы в Калугу отправится в 14.38 с Киевского вокзала.
В новогоднюю и рождественскую ночь поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше. Для этого в расписание некоторых пригородных поездов внесены изменения.
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