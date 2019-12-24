Мужчина застрелил соседа, заподозрив его в краже

Калужский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Калужской области, который убил соседа и незаконно хранил оружие у себя дома.

Установлено, что в июле этого года мужчина заподозрил потерпевшего в краже. Тогда фигурант выстрелил из имевшегося у него автомата в мужчину и убил его.

Уголовное дело по обвинению преступника в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов прекращено в связи с добровольной выдачей оружия и боеприпасов, поскольку осужденный сам указал правоохранительным органам на место, где их спрятал.

Подсудимый признал свою вину частично, считая себя виновным в убийстве потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.