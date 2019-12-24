Чтобы отправиться в новогоднее путешествие, должник выплатил 85 тысяч детям

Житель Тарусы задолжал 85 тысяч рублей своим детям, которые вместе с мамой проживают в Казахстане.

Несколько лет мужчина недобросовестно исполнял свои обязанности, в итоге скопил долг в 415 тысяч. Позже стал выплачивать по 5-6 тысяч ежемесячно.

Судебные приставы установили, что неофициально гражданин зарабатывает отнюдь не маленькие деньги и для него не стало проблемой увеличить выплаты до 15-20 тысяч рублей в месяц.

Но только ограничение в выезде привело мужчину к терминалу: чтобы отправиться в новогоднюю поездку, должник рассчитался с собственными детьми и выплатил оставшийся долг.