В Малоярославце задержали наркоторговца

В дальнейшем дома у фигуранта нашли несколько пакетов с N-метилэфедроном и электронные весы.

При личном досмотре у гражданина в кармане куртки обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 2,46 грамма. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является наркотическим средством Каннабис.

Полицейские задержали жителя Малоярославецкого района, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.

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