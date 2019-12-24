В Малоярославце задержали наркоторговца

Полицейские задержали жителя Малоярославецкого района, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.
При личном досмотре у гражданина в кармане куртки обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 2,46 грамма. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является наркотическим средством Каннабис.
В дальнейшем дома у фигуранта нашли несколько пакетов с N-метилэфедроном и электронные весы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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