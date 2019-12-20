Полицейским предложили взятку в три тысячи пятьдесят рублей

В Малоярославецком районе сотрудники миграционной службы нашли нарушения со стороны одного из работников торговых палаток.

Уладить все с полицейскими решил посредник. Он предложил полицейским взятку, но даже несмотря на предупреждения о противоправных дейтсвиях, мужчтина оставил в машине сотрудников 3050 рублей.

В отношении фигуранта, гражданина республики Таджикистан, возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».