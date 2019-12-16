Обнинцу вместо брюк прислали мешок песка и трико

Пожилой обнинец решил заказать через Интернет зимние брюки по 99 рублей. Оформив заказ, он перечислил уже другую сумму, сообщили в администрации наукограда.



О том, что стал жертвой интернет-мошенников мужчина узнал, когда открыл посылку. Вместо двух зимних брюк с различными вставками, фотографии которых были размещены в объявлении, он обнаружил в посылке две пары трико и пакет с песком.

Мошенников разыскивают, им грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.