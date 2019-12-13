Воры вынесли из частного дома чугунную ванну и хрусталь

Мужчина успел сдать похищенное имущество в скупку. Часть вещей удалось найти и изъять.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали ранее судимого 59-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 13 декабря.

В Сухиничском районе двое воров через окно вынесли из частного дома чугунную ванну, слесарный инструмент, DVD-плеер, видеомагнитофон, хрустальную посуду и другое имущество.

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