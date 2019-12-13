Бригадира осудили за дачу взятки инспектору

Бригадир одной из коммерческих организаций осужден за попытку дать взятку сотруднику полиции.

Инспектор в Тарусском районе несколько раз получал от мужчины предложения не составлять в отношении него и организации протокол об административном правонарушении.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина передал инспектору в кабинете ОМВД России по Тарусскому району 45 тысяч рублей.

Инспектор ГИБДД от денег отказался и сообщил о данном факте в отдел собственной безопасности УМВД.

Приговором суда подсудимый признан виновным в покушении на дачу взятку и приговорен к 3 годам лишения свободы условно.