Калужский врач победила во Всероссийском конкурсе

Заместитель главного врача Калужской городской больницы № 5 Елена Дружикина стала лучшей в номинации «Общественное признание» Первого всероссийского ежегодного конкурса «Лучший заместитель главного врача» 2019 года.

В профессиональном соревновании, которое в этом году было посвящено теме «Проект, которым я горжусь», приняли участие 647 человек. В итоге для участия было отобрано 86 работ, из которых жюри определило сильнейших.

В ходе онлайн-голосования проект Елены Дружикиной «Управление потоками пациентов» был признан лучшим в своей номинации. Церемония награждения победителей состоялась в Москве.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.