Чирлидеры посоревновались в Обнинске

Первый межмуниципальный турнир по чир спорту и чирлидингу «Огни наукограда» прошел в минувшие выходные в Обнинске, сообщили на сайте обнинской спортшколы «Квант».

В соревнованиях приняли участие 130 спортсменок из Обнинска, Калуги и Волгограда; самым юным участницам было по 3 года.

На турнире представили четыре дисциплины: чир-джаз, чир-фристайл, чир-хип-хоп и чирлидинг-группа.

Воспитанницы обнинской спортшколы завоевали 3 золотых медали, 6 серебряных и 3 бронзовых.

Фото: СШОР «КВАНТ».