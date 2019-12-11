Дачного вора задержали в Калуге

В Калуге сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии краж, сообщила пресс-служба МВД в среду, 11 декабря.

Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

По версии оперативников, злоумышленник проникал в частные дома, распложенные в одном из СНТ города, и похищал различное имущество.

В настоящее время вору-рецидивисту инкриминируется совершение двух хищений, стражи порядка проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.