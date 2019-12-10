Калужанам предлагают сфотографировать малые реки

Министерство природных ресурсов и экологии области объявило о старте творческого конкурса «История малых рек».

Калужане могут поучаствовать в двух номинациях:

- лучшее литературное произведение о малой реке;

- лучшая фотография малой реки.

Творческие работы вместе с заявкой на участие принимаются до 1 ноября 2020 года по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.57 или электронной почте: klgminecology@yandex.ru с пометкой «История малых рек».

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.