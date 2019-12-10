Нарушители правил заплатили 62 тысячи

39 автомобильных штрафов на 62 тысячи рублей скопилось у двоих калужан.

Как сообщили в пресс-службе региональной ФССП, один из автолюбителей нарушил правила на 28,5 тысячи рублей, второй - на 33,5 тысячи.

Истории калужан схожи – они неоднократно превышали допустимую скорость, нарушали правила дорожного движения в Калужской, Московской и Ленинградской областях, но свои штрафы затем не оплачивали.

После возбуждения исполнительных производств должникам был дан срок для добровольного исполнения, однако задолженность осталась не погашенной.

В итоге у одного из граждан долг по 22 штрафам списали с банковского счета, а другой оплатил 17 штрафов самостоятельно в отделе судебных приставов, испугавшись исполнительского сбора, который мог увеличить его долг сразу на 17 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.