Волейболистки из Обнинска выиграли всероссийский турнир

Соревнования по пляжному волейболу «Зимний наукоград» прошли в Обнинске.
За медали сражались волейболистки 2003-2005 годов рождения из Москвы, Московской и Ростовская областей, Краснодарского и Пермского краев. Также за награды боролись 4 пары из вновь созданной академии пляжного волейбола «Волейград».
Первое место заняли хозяйки турнира из Обнинска Арина Ряжнова и Елизавета Губина. «серебро» увезли представительницы столичного «Водного стадиона». Тройку призеров замкнула пара из Московской области. Четвертое место заняла еще одна команда из наукограда Павлова-Федчук.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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