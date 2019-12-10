Волейболистки из Обнинска выиграли всероссийский турнир

Соревнования по пляжному волейболу «Зимний наукоград» прошли в Обнинске.

За медали сражались волейболистки 2003-2005 годов рождения из Москвы, Московской и Ростовская областей, Краснодарского и Пермского краев. Также за награды боролись 4 пары из вновь созданной академии пляжного волейбола «Волейград».



Первое место заняли хозяйки турнира из Обнинска Арина Ряжнова и Елизавета Губина. «серебро» увезли представительницы столичного «Водного стадиона». Тройку призеров замкнула пара из Московской области. Четвертое место заняла еще одна команда из наукограда Павлова-Федчук.

Фото: Министерство спорта Калужской области.