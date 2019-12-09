Муж отказался работать в огороде и получил два удара ножом

54-летняя жительница села Ульяново выпивала с мужем в их доме.
В какой-то момент супруги начали ругаться из-за уборки огорода: мужчина наотрез отказался работать на приусадебном участке.
Тогда супруга схватила кухонный нож и ударила им благоверного в область плеча и туловища.
Пострадавшему самому удалось добраться до больницы, где медики сделали ему операцию.
Суд, с учетом признания подсудимой своей вины, назначил гражданке 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 9 декабря.
Фото: Pixabay.com
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