Юный боровчанин стал победителем турнира по тяжелой атлетике

7 декабря, в субботу, в Обнинске состоялся открытый турнир по тяжелой атлетике среди юношей на Кубок главы Обнинска, сообщил областной минспорта.
Абсолютным победителем состязаний стал юный атлет Даниил Шубин из совхоза «Боровский».
Общекомандную победу одержала команда обнинской спортшколы «Квант».
На втором месте – спортсмены Боровского района, диплом за третье место отправился в город Шахты Ростовской области.
Фото: Министерство спорта Калужской области
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