Юный боровчанин стал победителем турнира по тяжелой атлетике

На втором месте – спортсмены Боровского района, диплом за третье место отправился в город Шахты Ростовской области.

Абсолютным победителем состязаний стал юный атлет Даниил Шубин из совхоза «Боровский».

7 декабря, в субботу, в Обнинске состоялся открытый турнир по тяжелой атлетике среди юношей на Кубок главы Обнинска, сообщил областной минспорта.

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