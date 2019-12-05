Ларек, торговавший снюсом, закрыли в Боровске

В Боровске прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в работе торговой точки, реализующей табачные изделия.
С жалобой на то, что дети приносят из этой палатки снюс (жевательный табак), обратился директор боровской первой школы Сергей Купранов, сообщило издание «Боровские Известия» в среду, 4 декабря.
Помимо прочего, силовики нашли в ларьке контрафактный товар.
Проверку проводили с участием кинологической службы областного наркоконтроля.
Фото: Боровские Известия.
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