Ларек, торговавший снюсом, закрыли в Боровске

В Боровске прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в работе торговой точки, реализующей табачные изделия.

С жалобой на то, что дети приносят из этой палатки снюс (жевательный табак), обратился директор боровской первой школы Сергей Купранов, сообщило издание «Боровские Известия» в среду, 4 декабря.

Помимо прочего, силовики нашли в ларьке контрафактный товар.

Проверку проводили с участием кинологической службы областного наркоконтроля.

Фото: Боровские Известия.