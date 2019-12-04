В Калуге впервые пройдет День культуры Узбекистана

У калужан есть возможность соприкоснуться с культурой крупнейшей Средне-Азиатской страны, попробовать настоящий узбекский плов, лепешки и другие национальные блюда Узбекистана, увидеть красочные номера с народными танцами и песнями.
Всех, кому близка культура Узбекистана, приглашают в областной молодежный центр 15 декабря в 13.30.
Гостей ожидает выставка национальной одежды, прикладного творчества и литературы, фото-стенды и праздничная программа на сцене.
Фото: областной молодежный центр.
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