В Калуге впервые пройдет День культуры Узбекистана

У калужан есть возможность соприкоснуться с культурой крупнейшей Средне-Азиатской страны, попробовать настоящий узбекский плов, лепешки и другие национальные блюда Узбекистана, увидеть красочные номера с народными танцами и песнями.



Всех, кому близка культура Узбекистана, приглашают в областной молодежный центр 15 декабря в 13.30.

Гостей ожидает выставка национальной одежды, прикладного творчества и литературы, фото-стенды и праздничная программа на сцене.

Фото: областной молодежный центр.