Боровчанину присудили штраф, который не нужно выплачивать

53-летний житель Боровска был признан виновным в сносе исторического здания.

Мужчине принадлежал дом, который являлся частью культурного наследия.

В мае 2017 года владелец нанял бригаду и разрушил жилище.

Суд назначил обвиняемому штраф в 700 тысяч рублей, от которого осужденный был освобожден в связи с истечением срока давности, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 3 декабря.

Нарушитель заключил мировое соглашение с областным Управлением по охране объектов культурного наследия и обязался воссоздать здание снесенного дома.

Кроме того, мужчина выплатит 299 тысяч рублей процессуальных издержек в федеральный бюджет.

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